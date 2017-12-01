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MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor

MS, yani Multipl Sklerozun kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, erkeklerde ise hastalığın daha şiddetli olabildiğine dikkat çekiyor.

01 Aralık 2017 Cuma 15:50
MS erkeklerde daha şiddetli seyrediyor
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Multipl Skleroz, beyin ve omurilikteki hücreleri saran miyelin isminde bir yapının harabiyetiyle meydana gelen bir hasalık. 

Genelde ataklar halinde seyreden MS'in ataksız ve yavaş ilerleyici çeşitleri de bulunuyor. 

MS, BU BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

MS'in her türlü nörolojik belirtiye yol açabileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Celal Şalçini, "Sıklıklar tek gözde görme bulanıklığı, çift görme, tek taraflı ellerde veya kollarda uyuşma ve güçsüzlük, vücudun bir tarafında güçsüzlük ve dengesizlik atakları olabilir. Zihinsel etkilenme ve yavaşlama da yapabilir" diyor.

MS'in genelde genç yaşta görülmekle birlikte orta yaşlarda veya çocukluk çağında da görülebildiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı, "MS hastalığı otoimmun nörolojik hastalıklar grubunda yatkınlık ve genetik altyapıda başlayan bir reaksiyon sonucu gelişmektedir" ifadesini kullanıyor.

HASTALIĞIN SEYRİ HER HASTADA FARKLI

Hastalık seyrinin değişkenlik gösterdiğini kaydeden "Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelmektedir" diyen Dr. Şalçini, tedavi hakkında ise şunları söylüyor: 

“MS hastalığı deri altı veya kas içi iğneler yardımıyla durdurulmaya çalışılıyor. Ağızdan alınabilecek tabletler ve damardan direkt ilaçlar da uygulanabiliyor.”

KADINLARDA DAHA SIK, ERKEKLERDE DAHA ŞİDDETLİ

MS'in kadınlarda daha sık, erkeklerde ise daha şiddetli olabildiğini belirten Şalçini, "MS hastalarındaki artış tanı koyma sıklığı artığından dolayı göreceli de artmış olsa bile otoimmun kokenli hastalık grubunda olduğundan çevresel etmenler de tetikleyebiliyor" diyor.

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