MS (Multipl Skleroz)’da fizik tedavi çok ÖNEMLİ! Çünkü…

Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki yazımda sizlere, MS hastalığı hakkında bilgiler vererek, bu grup için fizik tedavinin öneminden bahsedeceğim..

Multipl Skleroz (MS) kişinin bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu, beyin ve omurilikte (merkezi sinir sistemi) çok sayıda plakların oluşması ve sinirlerdeki myelin kılıfının hasarlaması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Yani merkezi sinir sisteminin inflamatuar (yangısal ) bir hastalığıdır. Özellikle beyin ve omurilikteki beyaz cevher hastalanır. Beyaz cevher merkezi sinir sisteminin kendi içindeki iletişimi ve beyinden vücudun diğer kısımlarına veya vücudun diğer kısımlarından beyne olan iletişimlerini sağlar. Merkezi sinir sisteminde oluşan plaklar sinirleri çevreleyen, koruyan ve iletişimi sağlayan myelin kılıfında da hasarlanmaya neden olur. Bu nedenlerle de beyinden vücuda, vücuttan beyne gelen uyarılar aksar.

Multiple Skleroz (MS) mobilite ve fonksiyonel aktivitelerde değişik derecelerde özürlülüğe yol açan, kişinin sosyal ve meslek hayatında kışıtlamalara neden olarak ileri düzeyde engellilik yaratan ve yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır.

Dünyada yaklaşık olarak 2.5 milyon insanı etkileyen bu hastalık, en sık 20-40 yaş aralığında görülmekte olup kadınları, erkeklere oranla 2.5 kat daha fazla etkilemektedir. MS, 20-40 yaşlar arasında özürlülüğe neden olan en yaygın hastalıklardan birisi olarak kabul edilmektedir.

Hastalığın Belirtileri

Hastalığın ilk belirtileri; aniden ortaya çıkan ve birkaç gün süren görme, işitme, konuşma bozukluğu, yazının kötüleşmesi şeklindedir.

İlerleyen zamanlarda ise, vücudun değişik bölgelerinde, değişik büyüklüklerde uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme, duyu kaybı, güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, görme bozukluğu(bulanık görme, çift görme) konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, yürüme bozukluğu, bulantı, kabızlık, idrar tutamama, idrar kaçırma, çabuk yorulma, depresyon, kısa süreli bellek sorunları, yutma güçlüğü, cinsel işlev bozukluğu, ısıya karşı hassasiyet ve zaman zaman ortaya çıkan ataklar halinde devam etmektedir.

MS’te Fizik tedavi ve rehabilitasyon ÇOK ÖNEMLİ!!!

Hastanın yaşam kalitesini artırmak, işini veya mesleğini rahat yapabilmesini sağlamak bir başkasından bağımsız olmadan yaşamını sürdürebilmesi için her MS‘li hastaya özel farklı fizik tedavi ve rehabilitasyon programları hazırlanmalıdır.

Hastanın hastalık hakkında iyi bilgilendirilmesi, kısa ve uzun vadeli rehabilitasyon uygulamalarının seçiminde karar sürecine aktif olarak katılması gerekmektedir. Bu şekilde kişinin hastalığını kabullenmesi ve hastalığın fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlarıyla başa çıkması daha kolay olacaktır.

MS’li hastalarda erken dönem rehabilitasyon döneminde kas kuvvetinin korunması, yapılabiliyorsa arttırılması, dengenin sağlanması ve yürüyüş mesafesinin arttırılması gibi günlük yaşamsal faaliyetleri rahat bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir program uygulanmalıdır.

İlerleyen dönemlerde ise , yürüyüşte gerçekleşen bozulmalar ile önce koltuk değnekleri ile yürüme gerçekleşmekte ardından hastalarda yürümenin bozulmasına bağlı olarak tekerlekli sandalyeye geçişler artmaktadır. Bu bağlamda rehabilitasyon programıyla bu döneme geçişi geciktirmek veya engel olmak amaçlanmaktadır.

MS hastalarında kas kuvvet kaybı çok fazla miktarda görülmektedir. Bu nedenle fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarında hedeflerimiz arasında kaslarımızı germek ve kuvvetlendirmek mutlaka bulunmaktadır.Bu grup için, solunum kaslarının kuvvetlendirilmesi de oldukça önemlidir.

Ayrıca, MS hastalarında alt üriner sistem fonksiyon bozuklukları oldukça sık (%80’in üzerinde) olarak görülmektedir. Üriner sistemdeki bozuklukları gidermek için pelvik taban kaslarının rehabilitasyonu ve kuvvetlendirilmesi de gerekmektedir.

Görüldüğü üzere Multiple Skleroz (MS) da fizyoterapi programı çok önemlidir ve geniş çaplı olmalıdır. Hastanın günlük yaşamsal aktivitelerini en iyi şekilde yapabileceği şekilde planlanmalıdır.

Multiple Skleroz (MS) rahatsızlığı bulunan kişilerin mutlaka fizyoterapistlere danışması ve tedavileri aksatmadan multidisipliner bir şekilde sürdürmeleri hayati önem taşımaktadır.

Saygılarımla,

İyi hafta sonları , iyi bayramlar dilerim..

Uzm.Fzt.Gülay AKINSEL

