Günümüzde çoğu zaman kollarımızı önümüzde tutuyoruz ve yemek yapıyor, araba kullanıyor veya bilgisayar başında oturuyor olsak da duruşumuz kamburlaşıyor.

Pek çok insanın sırt ağrısı yaşamasının en büyük nedeni budur. Ancak bu egzersizle gerginliği giderebilir ve sırt ağrılarına veda edebilirsiniz.

Tek kural, olabildiğince rahat olmanızdır.

Sırt ağrısını anında geçiren mucize egzersiz

- Ellerinizi masaya, mutfak tezgahına veya sağlam bir sandalyenin arkasına koyun. Göğsünüz ve uzanmış kollarınız yere paralel olacak şekilde kalçalardan dik açıyla öne doğru eğilerek geriye doğru adım atma hareketi yapın.

- Kalçalarınızı ayak bileklerinizin arkasında tutun ve bacaklarınızı uzatın. Bacak kaslarınızı gevşetin ve kuyruk kemiğinizi yukarı kaldırın. Kollarınız hareketsiz kalmalı, omuzlarınız ve koltuk altlarınız zeminle birlikte uzanmalıdır. Hareketin etkisini belinizde daha çok hissediyorsanız, omuzlarınızı aşağı doğru itin ve alt kaburgalarınızı yukarı kaldırın.

- Başparmaklarınız iki zıt yöne bakacak şekilde elinizi dışarı çevirin, ardından tekrar çevirin. Bu pozisyonları 5-10 nefes boyunca tutun. Sonra bir ara verin ve iki veya üç kez tekrarlayın.