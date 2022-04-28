Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. İşte kolayca yapabileceğiniz tam bir antioksidan deposu içecek tarifi…

ZERDEÇALLI KARIŞIM TARİFİ

Yarım veya bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı chia tohumu, yarım bardak ananas (ortalama yarım ananas), 1 muz, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 bardak Hindistan cevizi sütü.

ZERDEÇALLI MUCİZE KARIŞIM NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri blendera alıp güzelce öğütün ve homojen bir karışım elde edin.

Her sabah aç karnına tüketin.

Bu tarifte kullanılan Hindistan cevizi sütü çok faydalıdır. Hindistan cevizi sütü; potasyum, magnezyum gibi minerallerin üretilmesine yardımcı oluyor. İdrar yolunun temizlenmesine yardım ediyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Vücut suyunu muhafaza ediyor, elastikiyet kazanmasını sağlıyor. Sindirim sistemini güçlendiriyor. Hindistan cevizi sütü tazeleyici özelliğe sahiptir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI

İltihap gidericidir.

Sindirim sisteminizi korur, bağırsaklara iyi gelir.

Kansere karşı koruma ve tedavi sağlar.

Depresyonun etkisini azaltır.

Ağrı kesicidir.

Alzheimer riskini azaltır