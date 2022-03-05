Mükemmel kokusu iyileştiriyor

İbn-i Sina'nın baş ağrısı için önerdiği iki çiçeğin faydalarını bir araya getirdik. Kokusundan bile şifa bulabileceğiniz bu çiçekler baş ağrısı sorununu çözebilir. İbn-i Sina baş ağrısı için papatya ve menekşe öneriyor. Akşam’ın haberine göre; İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısının şifasını belirtiyor. Menekşenin kokusu bile baş ağrısına iyi geliyor.

MENEKŞENİN FAYDALARI

Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir

Mide iltihabına iyi gelir

Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir

Öksürüğe iyi gelir

PAPATYANIN FAYDALARI