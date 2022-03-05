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Mükemmel kokusu iyileştiriyor

Baş ağrısı, geldiği zaman gitmek bilmeyen bazen ilaç üzerine ilaç içilse bile geçmeyen bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı şiddetine göre insanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Şiddetli baş ağrısı çeken çoğu insanın günlük işlerini yaparken zorluk çektiği görülebilir. Yüzyılın alimlerinden olan İbn-i Sina’nın baş ağrısına inanılmaz çözümü.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:59
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Mükemmel kokusu iyileştiriyor
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İbn-i Sina'nın baş ağrısı için önerdiği iki çiçeğin faydalarını bir araya getirdik. Kokusundan bile şifa bulabileceğiniz bu çiçekler baş ağrısı sorununu çözebilir. İbn-i Sina baş ağrısı için papatya ve menekşe öneriyor. Akşam’ın haberine göre; İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısının şifasını belirtiyor. Menekşenin kokusu bile baş ağrısına iyi geliyor.

MENEKŞENİN FAYDALARI

  • Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir
  • Mide iltihabına iyi gelir
  • Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir
  • Öksürüğe iyi gelir

PAPATYANIN FAYDALARI

  • Açıcı, yumuşatıcı, gevşetici etkileri vardır
  • Kasları gevşetir, yorgunluğa iyi gelir
  • Bağ ağrısına iyi gelir
  • Ağız aftlarına iyi gelir
  • Göz iltihapları, kaşıntıları ve ağrısına iyi gelir
  • Solunumu kolaylaştırır
  • Sarılığı giderir

Anahtar Kelimeler:
İbni Sina
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