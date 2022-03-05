Mükemmel kokusu iyileştiriyor

İbn-i Sina'nın baş ağrısı için önerdiği iki çiçeğin faydalarını bir araya getirdik. Kokusundan bile şifa bulabileceğiniz bu çiçekler baş ağrısı sorununu çözebilir. İbn-i Sina baş ağrısı için papatya ve menekşe öneriyor. Akşam’ın haberine göre; İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısının şifasını belirtiyor. Menekşenin kokusu bile baş ağrısına iyi geliyor.
MENEKŞENİN FAYDALARI
- Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir
- Mide iltihabına iyi gelir
- Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir
- Öksürüğe iyi gelir
PAPATYANIN FAYDALARI
- Açıcı, yumuşatıcı, gevşetici etkileri vardır
- Kasları gevşetir, yorgunluğa iyi gelir
- Bağ ağrısına iyi gelir
- Ağız aftlarına iyi gelir
- Göz iltihapları, kaşıntıları ve ağrısına iyi gelir
- Solunumu kolaylaştırır
- Sarılığı giderir