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Mutasyonlar dengeleri bozdu

En yaygın koronavirüs belirtileri değişti: Mutasyonlar tüm dengeleri bozdu, Covid-19 belirtileri güncellendi...

13 Haziran 2021 Pazar 21:36
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Mutasyonlar dengeleri bozdu

Yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü ( Covid-19) inceleyen bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Covid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Virüs dünya genelinde on milyonlarca insana bulaştı, 4 milyona yakın kişi ise virüsün kurbanı oldu.

'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüs ile ilgili aylardır dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırmaya imza atılıyor. Bu araştırmalar ile hayatlarımızın bir parçası haline gelen virüsü her geçen gün daha iyi tanıyoruz.

Son Güncelleme: 13.06.2021 22:34
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