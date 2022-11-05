Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
banner107

Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor

Bilim insanları, çiftler arasındaki uyumun kalp sağlığını ne şekilde etkilediğini ortaya koydu.

05 Kasım 2022 Cumartesi 23:49
14 Okunma
Mutlu evlilik, kalp sağlığına iyi geliyor



Yale Üniversitesi'nde, birlikteliklerin kalp sağlığına etkisi araştırıldı.

Araştırmacılar, ABD'de 103 hastanede kalp krizi tedavisi gören 18 ila 55 yaşlarındaki 1593 yetişkini mercek altına aldı.

Söz konusu hastaların, evli ya da ciddi bir ilişki içinde oldukları belirtildi.

Stresli evliliğin kalp sağlığına etkisi

Independent'ın aktardığına göre, evlilikleri sırasında orta veya şiddetli stres seviyeleri bildiren katılımcıların göğüs ağrısı ihtimalinin yüzde 67 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Her 10 kadından 4'ü, şiddetli evlilik stresi yaşadığını söylerken, her 10 erkekten 3'ü de ciddi evlilik stresiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kadınların sağlığı üzerindeki yük daha fazla

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Profesör Nieca Goldberg, "Kadınların sağlığı üzerinde daha fazla evlilik stresi yükü var." dedi.

Uyumlu birlikteliklerin ise göğüs ağrısını azaltabileceği sonucuna ulaşıldı. Kavgalı ilişkilerin, iyileşme sürecini olumsuz etkilediği kaydedildi.

Evlilik stresi araştırması

Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Cenjing Zhu, "Bulgular, evlilik stresi gibi kişinin günlük yaşamında deneyimlediği stresin, genç yetişkinlerin kalp krizi sonrası iyileşmesini etkileyebileceğini destekliyor.

Finansal gerginlik veya iş stresi gibi evlilik stresinin ötesinde ek stres faktörleri de genç yetişkinlerin iyileşmesinde rol oynayabilir." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıKalp SağlığıEvlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yorgunluğa neden olan sağlık sorunları
Yorgunluğa neden olan sağlık sorunları
Uzmanlar uyarıyor!
Uzmanlar uyarıyor!
Sarımsak ve bal karışımı!
Sarımsak ve bal karışımı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim