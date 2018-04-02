'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!

Sevgiliniz yok, çok yalnızsınız, ailenizle anlaşamıyorsunuz, dersleriniz kötü, eşiniz sizinle ilgilenmiyor... Bunlar gibi duygular içimizde büyük boşluklar bırakır. Boş olan bu alanlar için başka bir tatmin duygusu aranır ve bizi tatmin eden başlıca şey yemek yemek özellikle de karbonhidrat almaktır! Oysa bu boşlukları, baklava, pasta, mantı ve pizzayla doldurmak mümkün değildir.

YARDIM ALMALISINIZ

Bu durumda yapmanız gereken şey, duygusal açlığınızı doyurmak. Önce psikologdan yardım almalısınız, sonra yediklerinizi gözden geçirmelisiniz. Eğer duygusal olarak açsanız, mideniz asla doymayı bilmez. Beyin, mide ve kalp arasındaki ilişki çok önemlidir. Duygusal açlığın nedeni sadece o günkü mutsuzluk olmayabilir. Çocukluk döneminde yaşadığınız duygusal travmalar, eşinizle yıllar önce yaşadığınız sorunlar, stres seviyesinin uzun süre yüksek olması bugüne yansıyabilir. İnsanların mutsuzluğa karşı verdiği tepkiler çoğu zaman karakterleriyle ilgilidir. Canı sıkılınca iştahı kesilen biri genelde stres arttığında iyice zayıflar ve bu yüzden hastalanabilir. Aslında sağlık açısından çok zayıf olmak da çok şişman olmak da benzer riskler taşır ve ikisi de depresyonu ağırlaştıran durumlardır.

MUTSUZLUK ARTIYOR

Özellikle kadınlarda daha sık gördüğümüz depresyondayken yeme bozukluğu veya bilinçsizce yeme durumu sonucu ortaya çıkan kilo problemi! Bu problem arttıkça depresyon iyice derinleşiyor. Aynada kendinizi gördüğünüzde ya da elbiselerinize sığamadığınızda mutsuzluğunuza bir yenisini daha ekliyorsunuz. Bu noktada bol kalori almak yerine kalori harcatan rahatlatıcı yöntemler bulmak gerekiyor. Mesela çok sinirlendiğinde dışarı çıkıp yürüyen insanlar vardır. Ne doğru bir hareket, çok iyi gelir.

DEPRESYONDAYKEN DİYET YAPILIR MI?

Kolay değil ama yapılabilir. Diyelim ki depresyondasınız, kendinizi durduramadığınız için sürekli abur cubur yiyorsunuz ve bu durum hem umurunuzda değil hem de sizi çok mutsuz ediyor. Bir dönüm noktası bulmak hem mutsuzluktan hem de kilolarınızdan kurtulmak için şart! Zor ama başarınca kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Depresyon tedavisi için psikoloğa gidiyorsanız, bir diyetisyenle de çalışın. Kötü beslenmenin de mutsuzluğunuza çok büyük etkisi var. Vitamin, mineral eksikliği veya dengesiz beslenmeyle ilgili belirtileri yazsam, kendinizi depresyonda zannedebilirsiniz!

YEDİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

* Çok hızlı zayıfladıysanız

* Ekmeksiz diyet yapıyorsanız

* Sadece protein alarak diyet yapıyorsanız

* Sürekli detoks diyetleri yapıyorsanız

* Az yiyerek zayıf kalmaya çalışıyorsanız

* Çok abur cubur yiyorsanız

* Çok yemek seçiyorsanız

* Et-balık yemiyorsanız

* Kuruyemiş yemiyorsanız

* Süt içmiyorsanız

* Öğün atlıyorsanız

* Su içmiyorsanız

* Hipogliseminiz varsa ve buna göre yaşamıyorsanız

* Ensülün direnciniz varsa

* Tiroit probleminiz varsa Bu durumlarda kendinizi mutsuz, halsiz, kızgın, alıngan ve yorgun hissedebilirsiniz. Önce beslenmenizi düzeltin, sonra da kendinize dönüp bir bakın!