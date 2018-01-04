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Muz yediyseniz bu ilacı sakın kullanmayın

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Bazı ilaçları aldıktan sonra yediğiniz şeylere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hangi ilaçtan sonra ne yenmez?

04 Ocak 2018 Perşembe 11:38
Muz yediyseniz bu ilacı sakın kullanmayın
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Bazı ilaçları aldıktan sonra yediğiniz şeylere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hangi ilaçtan sonra ne yenmez?

Tansiyon ilacı ile muz

Tansiyon ilaçları vücudunuzdaki potasyum miktarını arttırıyor. Normalde faydalı olan potasyum gereğinden fazla alındığında kalp problemleri baş gösterebilir. Muz başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler ve portakal bolca potasyum içerir.

Kolesterol ilacı ile greyfurt

Greyfurt ve greyfurt suyu kan dolaşımınızdaki kolesterol ilacı seviyesini arttırır. Bu da bacak ağrısı başta olmak üzere ilaçların yan etkilerine duyarlı hale getirir. 

Kan sulandırıcı ile kızılcık suyu

Kan sulandırıcı ilaç kullanırken kızılcık suyu içen hastaların kanlarının ekstra sulandığı ve bunun da tehlikeli komplikasyonlara yol açtığı görüldü.

Kan sulandırıcı ile ıspanak

Ispanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan K vitamini, kan sulandırıcıların etkisini azaltarak pıhtılaşma riskini arttırabilir. Lahana ve brokoli de kaçınılması gereken sebzelerden.

Tiroit ilaçları ile ceviz

Ceviz ve diğer lif bakımından zengin yiyecekler tiroit ilaçlarının emilimini engeller. Tiroit ilaçlarında bulunan kimyasalların emilmesi için yatmadan hemen önce alınması öneriliyor.

Kalp yetmezliği ilacı ile siyah meyan kökü

Siyah meyan kökünde bulunan gliserizin, digoksin ile bir araya geldiğinde kalp atışı düzensizliklerine neden olur. Meyan kökü aynı zamanda tensiyon ilacı, ağrı kesici, doğum kontrol hapı ve kan sulandırıcıların etkisini azaltabilir.

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