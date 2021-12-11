Neden düşeriz? Nasil önleriz?

Merhaba sevgili okurlar… Bu gün ki köşe yazımda, özellikle yaşın ilerlemesi ile sıkça meydana gelen ve sonrasında da ciddi sorunlara yol açan düşme nedenlerinden bahsedeceğim…

Düşmeler yaş arttıkça sıklaşmaktadır. Düşme hikayesi olan kişilerin tekrardan düşme olasılığı daha yüksektir. Düşme ile oluşan yaralanmalar bağımlılığa, işlev kaybına ve sağlık giderlerinde artışa neden olmaktadır.

Düşen yaşlıların yarısı yardımsız ayağa kalkarken, kalkamayanlar ise yardıma ihtiyaç duyarlar ve alamamaları halinde uzun süre yerde kalırlar.

‘’Düşme korkusu’’ veya ‘’düşme sonrası anksiyete sendoromu’’ yaşlıların yaklaşık 3/1’inde meydana gelen ve önemli düzeyde kısıtlılıklara yol açan bir durumdur.

Genellikle düşme nedeni tek bir faktörle sınırlı değildir. Yaşla oluşan değişikliklerle, dengeyi ve yürümeyi sağlayıcı mekanizmaların ve kalp-damar sistemi işlevlerinin herhangi bir nedenle bozulması sonucunda da ortaya çıkabilir.

Ateşli bir hastalık, sıvı kaybı, kalp ritm bozukluğu, yeni başlanan bir ilaç, çevredeki değişiklikler ve elverişsiz yürüme yüzeyi düşmede etken olabilir.

Bunların yanı sıra, görme bozuklukları, yaşla birlikte meydana gelen kas güçsüzlükleri ve çeşitli sinir sistemini etkileyen hastalıklarda düşme riskini arttıran faktörlerdendir.

Çevremizdeki birçok ayrıntı düşme nedeni olabilir. Kaygan yer yüzeyi, gevşek bir şekilde serilmiş kilimler, ucu kalkmış halılar, yüksek kapı eşikleri, geçişi engelleyen dağınık eşyalar, elektrik kabloları, yere dökülmüş ve öylece bırakılmış sıvı, eğitimsiz ev hayvanları, yüksek veya alçak raflar, çekmeceler, yetersiz ışıklandırma risk kaynağıdırlar.

Düşmeyi önlemek adına yapılması gerekenler ;

Mutlaka doktora gitmeliyiz. Düşmenin hikayesini (nerede ve nasıl?) eksiksiz bir şekilde anlatmalıyız. Yürürken baş dönmesi, eklem ağrısı, nefes darlığı, uyuşma gibi belirtilerimiz oluyorsa, doktorumuza bildirmeliyiz.

En az yılda bir kez göz muayenesi yapmalıyız.

Ani hareketlerden kaçınmalıyız.

Aktif olmaya devam etmeli , düşme korkumuz var ise doktorumuz ile bunu paylaşmalıyız.

Ayakkabı seçerken özenli olmalı, ayağımızı iyice kavrayan, bağcıklı ve tabanı kaygan olmayan bir tercih yapmalıyız.

Evdeki tehlikeleri ortadan kaldırmalıyız. Sık kullandığımız eşya ve ihtiyaçlarımıza kolay erişebilmek adına ulaşabileceğimiz, boyumuza uygun olan çekmeceleri tercih etmeli. Takılıp düşebileceğimiz halı ve benzeri eşyaları ortadan kaldırmalı veya kenarlarını bantlamalıyız.

Yaşadığımız alanlar aydınlık olmalı. Ayaklarımız göremediğimiz bir şeylere takılmamalı. Bazı ışıklar karanlıkta kendiliklerinden açılırlar. Parlamayı önleyici hafif perdeler veya gölgelikler kullanabiliriz.

Dengemizi sağlamak için doktorumuzun önerdiği baston ve yürüteç gibi araçları kullanmalıyız. Diğer önemli araçları da sağlamayı düşünmeliyiz.

Ev dışındaki tehlikeler konusunda dikkatli olmalıyız. Şehirlerimizin, toplu yaşam alanlarımızın sorumluları, yöneticileri, düşme riski yaratan koşullara karşı daha ilgili ve bunların giderilmesi için daha fazla gayretli olmaları gerekir. Bunun için payımıza düşen vatandaşlık tutum ve davranışlarını sergilemeliyiz.

Düşmek, bir yaprağın kaderi olabilir. İnsanda ise kırıklara ve peşinden daha başka birçok ağır sorunlara neden olabilen düşmeyi engellemek için pek çok çare vardır. Düşme korkusunun yaşamımızı yönetmesine izin vermemeliyiz.

Sağlıkla ve aktif kalacağınız hafta sonları dilerim…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel