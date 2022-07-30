Neden Okul Çağında İşitme Taraması Yapılmalıdır

Merhaba değerli okur severler bugün sizlere işitme taramasının öneminden bahsedeceğim.

İşitme sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir.

Bildiğiniz üzere çocuklarımız doğduğu zaman yeni doğan işitme taraması programı ile işitmelerini değerlendiriyoruz. Sadece bebeklik döneminde değil hayatımızın her döneminde işitme kaybı oluşturacak hastalıklar veya ortamlar mevcuttur. İşitme kayıpları; enfeksiyonlar, travmalar ve ilerleyici işitme kaybı yapan kalıtsal hastalıklara bağlı olarak, doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. Gelişim döneminin en önemli zamanlarından biri olan ilköğretim döneminde işitme kaybı yaşamak ve bu durumun fark edilememesi çocuğumuzun gelişim sürecinde olumsuz etkilere sahiptir.

İşitme, eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Çocuklardaki işitme kaybı, eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler.

Bu nedenle ilkokul 1. Sınıfta çocuklara işitme testleri yapılmalıdır eğitim hayatlarının temellerinin atılacağı ilk zamanda o temellerin sağlam olması için önemli duyularımızdan biri olan işitmemizin sağlıklı olması veya sağlıklı değilse de doğru rehabilitasyon programı oluşturularak desteklenmesi ileriki eğitim hayatında eksikleri olamadan ilerlemesine yardımcı olunmalıdır.

Tarama programlarının amacı; okul çağı çocuklarda görülen işitme kaybını erken dönemde saptamak, tanılamak ve rehabilitasyonunu sağlamaktır.

Tarama Sonucunda İşitme Kaybı Şüphesi Olan Çocuklar için Neler Yapılır?

Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan çocukları ikametgahlarına en yakın devlet hastanesine yönlendirilmeli ve kulak burun boğaz doktorlarına sevk edilmelidir. Yapılan testlerin ve tanı için gerekli diğer testlerin hastanede yapılarak yorumlanması gerekir. Varılan sonuç doğrultusunda işitme kaybının nedeni saptandıysa çocuğun işitme kaybı derecesine uygun rehabilitasyon programı hazırlanmalıdır. Bu program işitme kaybı derecesine uyumlu doğru işitme cihazını belirlemek ile başlar ardından aile’i işitme kaybı hakkında bilgilendirip aile eğitimi verilmeli. Okullu ile iletişime geçilip öğretmenleri ve rehabilitasyon sağlayacağı kişinin düzenli bilgi alışverişi sağlaması gerekmektedir. Bu süreçte Odyolog, aile, okul öğretmeni ve rehabilitasyonunu sağlayacak kişilerin sürekli bilgi alışverişi içinde bulunması büyük önem taşır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.