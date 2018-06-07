Neden sol tarafımızda yatmamız gerekiyor?

Birçok insan, iyi bir uykunun fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemli olduğunun farkında. Ancak fazla bilinmeyen şey, uyuduğumuz pozisyonun da en az uyku süresi kadar önemli olduğu gerçeği.



Uyku pozisyonu, sağlığımızı etkiler, cildimizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. 8 tane uyku pozisyonu vardır ve bunların hepsi sağlığımızı etkiler.



Sol tarafımızın üzerinde uyumak, sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirir ve hatta hayatımızı bile kurtarabilir.



Sırt üstü uyumak, nefes almada güçlüğe sebep olabilir, astım ve uyku apnesi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle tehlikelidir. Sağ taraf üzerinde uyumak ise sindirim problemleri yaratabilir.

Yapılan araştırmalara göre, sol tarafımızın üzerinde uyumak, mide yanması semptomlarını azaltabiliyor ve kalbe giden kan dolaşımını iyileştirdiğinden hamilelik döneminde de tavsiye ediliyor. En eski oryantal tıp geleneği Ayurvedic ve Hint alternatif tıbbı da bu pozisyonu öneriyor.



Vücudun sol tarafı, baskın lenfatik taraftır; sol yanınız üzerinde uyuduğunuzda, vücudunuzun toksinleri, lenf sıvılarını ve atıkları, göğüs kanalı ve lenf düğümleri aracılığıyla filtreleyebilmesi için daha fazla zamanı olur.



Buna karşılık, sağ taraf üzerinde uyumak, lenf sisteminizin daha yavaş çalışmasına sebep olarak toksin birikimi sonucu oluşabilecek ölümcül hastalıkların riskini artırır. Lenf sistemi tam kapasite çalışmadığında, toksinleri filtreleme ve lenf sıvısını vücuda dağıtabilme konusunda yetersiz kalabilir.



Sol tarafınızın üzerinde uyumaya başladığınızda, vücudunuzun toksin imhasında daha verimli olmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu uyku pozisyonu, sindirim sistemini iyileştirir ve vücudunuzun besleyici maddeleri hızlı bir şekilde özümseyebilmesini ve toksinlerden kurtulmasını sağlar.



Genelde sırt üstü, yüz üstü ya da sağ tarafınızın üzerinde uyuyorsanız, bu alışkanlıktan nasıl kurtulacağınız merak ediyor olabilirsiniz.

Biraz pratik gerektirebilir; ama vücudunuzu bu pozisyonda uyumaya alıştırmak mümkündür:



* Sol tarafınıza doğru dönün ve sırtınıza tam boy bir destek yastığı koyun. Yastık, gece boyunca sağa doğru dönmenizi engelleyecektir.



* Yatakta uyuduğunuz yönü değiştirin. Böylelikle hem diğer tarafa dönmüş olacak hem de aynı uyku deneyimini yaşayabileceksiniz.



* Sağ tarafınızda loş bir ışık bırakın. Uyku sırasında vücudunuz doğal olarak ışıktan uzağa dönmek isteyeceği için, sol tarafınız üzerinde uyumanız daha kolay olacaktır.



Uyku rutininizi ve sağlığınızı iyileştirmek adına bu küçük değişiklikleri mutlaka deneyin.