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Nesli tükenmiş virüsü yeniden canlandırdılar

Kanada'daki Alberta Üniversitesi uzmanları, sadece 20'nci yüzyılda 300 ile 500 milyon insanın ölümüne neden olan çiçek hastalığı virüsü ile bağlantılı bir virüsü laboratuvar ortamında üretti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
Nesli tükenmiş virüsü yeniden canlandırdılar
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Artık birçok yerde görülmeyen ve salgınlara neden olmayan çiçek hastalığı virüsü ile bağlantılı bir virüsün Kanada'da yeniden üretilmesi tartışma yarattı. 

Sabah'ın haberine göre, insana zararlı olmayan bu virüsün, daha etkili çiçek aşısı oluşturulmasında yardımcı olacağı açıklanırken, bazı bilim insanlarıyla bu buluşu eleştiri yağmuruna tuttu.

Bu bilim insanları, şu anda geçerli olan aşının insanlar için yeterli olduğunu belirtirken, yeni virüsün teröristlerin veya kötü niyetli insanların eline geçmesiyle yeni bir salgın felaketiyle karşı karşıya kalınabileceğini savundu.

Artık birçok yerde görülmeyen ve salgınlara neden olmayan çiçek hastalığı virüsü ile bağlantılı bir virüsün Kanada'da yeniden üretilmesi tartışma yarattı. 

Sabah'ın haberine göre, insana zararlı olmayan bu virüsün, daha etkili çiçek aşısı oluşturulmasında yardımcı olacağı açıklanırken, bazı bilim insanlarıyla bu buluşu eleştiri yağmuruna tuttu.

Bu bilim insanları, şu anda geçerli olan aşının insanlar için yeterli olduğunu belirtirken, yeni virüsün teröristlerin veya kötü niyetli insanların eline geçmesiyle yeni bir salgın felaketiyle karşı karşıya kalınabileceğini savundu.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 17:32
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