Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...

New York'ta e-sigara yasağı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 kişinin ölümüne yol açan gizemli akciğer hastalığının yaygınlaşmasının ardından, New York Eyaleti yönetimi harekete geçti.Vali Andrew Cuomo aromalı elektronik sigaraların yasaklanması talimatı verdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:04
New York'ta e-sigara yasağı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York Valisi Andrew Cuomo, aromalı elektronik sigaraların yasaklanacağını açıkladı. 

Cuomo bu aromaların elektronik sigaraları gençler için çekici hale getirdiğini savundu.

New York kamu sağlığı konseyinin iki hafta içinde aromalı elektronik sigaraları yasaklaması bekleniyor.

Tıp uzmanlarının tanımlayamadığı bir akciğer hastalığı nedeniyle ülke çapında 6 kişi hayatını kaybetmiş durumda.

450 kişide görülen "gizemli hastalığa" elektronik sigaralarin yol açtığı tahmin ediliyor.

Elektronik sigara kullanimi ABD'de özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor.

Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü istatistiklere göre her 4 lise öğrencisinden biri elektronik sigara kullanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da aromali e-sigaraların ülke çapinda piyasadan kaldırılması için adım atacaklarının sinyalini vermişti.

Trump yönetimi kasım ayında e- sigara satın alma yaşını 18'den 21'e çıkarmayı hedefliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ESigaraYasağıHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Rus bilim insanlarından tıpta atılım
Rus bilim insanlarından tıpta atılım
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim