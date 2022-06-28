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Nöbetçi eczane listesi...

28 Haziran 2022 KKTC Nöbetçi Eczaneler

28 Haziran 2022 Salı 18:37
74 Okunma
Nöbetçi eczane listesi...
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LEFKOŞA

CANEŞ ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

OBA ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

DEFNE ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

MAĞUSA ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

GÜZELYURT

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

28.06.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

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Nöbetçi EczaneSağlıkKKTCKıbrıs
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