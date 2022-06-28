Nöbetçi eczane listesi...

LEFKOŞA
CANEŞ ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 52 20
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
OBA ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 71 01
|Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 17 67
|Şht. İsmail Dümenci Sok No: 2C Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
DEFNE ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
MAĞUSA ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 19 20
|Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 21 93
|Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|28.06.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele