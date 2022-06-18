Nöbetçi eczane listesi...

LEFKOŞA BÖLGESİ:
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0548) 845 88 47
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
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GALEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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ORHAN BERKE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADA ŞEHİR ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 18
Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
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AYDIN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 821 33 61
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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BUĞÇE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
İÇTEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 22 00
Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 GaziMağusa 05338334436
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SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİRLİ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168
LEFKE BÖLGESİ:
İLKSEN ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 89
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
GÜRSEL ECZANESİ
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele