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Nöbetçi eczane listesi...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

18 Haziran 2022 Cumartesi 18:34
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Nöbetçi eczane listesi...
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LEFKOŞA BÖLGESİ:

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0548) 845 88 47

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa

***

GALEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADA ŞEHİR ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 18

Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne

***

AYDIN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 821 33 61

Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

***

BUĞÇE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

İÇTEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 22 00

Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel Apt.Dük.N0:1 GaziMağusa 05338334436

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİRLİ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168

LEFKE BÖLGESİ:

İLKSEN ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 89

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

GÜRSEL ECZANESİ

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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