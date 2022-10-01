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Nöbetçi Eczaneler / 1 Ekim 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

01 Ekim 2022 Cumartesi 10:59
61 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 1 Ekim 2022



LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDORA ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 33 55

Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

***

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 06 11

Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

***

GÜNEY ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 66 95

Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

KÜÇÜK ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

HALKIN ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİRLİ ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

SERDARLI ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 376 70 06

Serdarlı Mağusa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

01.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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