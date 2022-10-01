Nöbetçi Eczaneler / 1 Ekim 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDORA ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 33 55
Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
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EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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GÜNEY ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 66 95
Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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KÜÇÜK ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
***
MUCİZEM ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
***
HALKIN ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİRLİ ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 28 74
Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
01.10.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele