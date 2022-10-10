Nöbetçi eczaneler / 10 Ekim 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ:
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 92 70
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa
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TÖRENAĞA ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 10 08
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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YENİKENT ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
DEFNE ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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DÜNYA ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 09
Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
NASİM ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 03 40
Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
10.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele