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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:19
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Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

APAYDIN ECZANESİ / 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik / (0392) 227 51 59

FATMA AŞİNA ECZANESİ / Alirıza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı – Turkcell Yanı / (0533) 883 22 96

KIZILBAŞ ECZANESİ / Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy / (0392) 225 32 59


GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı / (0548) 870 84 42

GÜNDAL ECZANESİ / Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı / (0392) 816 05 43

NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak / (0392) 821 30 88


MAĞUSA

MELİKE BARBAROS ECZANESİ / İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2 / (0392) 365 42 40

REZAN ECZANESİ / İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 / (0392) 365 69 11


GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ / 25 Ecevit Cad. / (0392) 714 38 47


LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ / Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli / (0542) 872 69 74


İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ / Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı / (0392) 330 17 20


ÜST MESERYA

SERDARLI ECZANESİ / Serdarlı / (0392) 376 70 06


ALT MESERYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ / Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy / (0392) 236 91 00

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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