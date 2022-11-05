Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ / 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik / (0392) 227 51 59
FATMA AŞİNA ECZANESİ / Alirıza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı – Turkcell Yanı / (0533) 883 22 96
KIZILBAŞ ECZANESİ / Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy / (0392) 225 32 59
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı / (0548) 870 84 42
GÜNDAL ECZANESİ / Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı / (0392) 816 05 43
NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak / (0392) 821 30 88
MAĞUSA
MELİKE BARBAROS ECZANESİ / İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2 / (0392) 365 42 40
REZAN ECZANESİ / İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 / (0392) 365 69 11
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ / 25 Ecevit Cad. / (0392) 714 38 47
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ / Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli / (0542) 872 69 74
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ / Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı / (0392) 330 17 20
ÜST MESERYA
SERDARLI ECZANESİ / Serdarlı / (0392) 376 70 06
ALT MESERYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ / Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy / (0392) 236 91 00