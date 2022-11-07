Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107

Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

07 Kasım 2022 Pazartesi 19:01
33 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

BUSE KARŞILI ECZANESİ / Demir Sok. Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 15 45

GÜNEY ECZANESİ / Şht. Yzb. Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy / (0392) 227 66 95

ÖZTEKİNER ECZANESİ / Şht. Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt. Yenişehir / (0392) 228 05 08


GİRNE

AYDIN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak / (0392) 821 33 61

GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 / (0392) 815 14 47

KÜÇÜK ECZANESİ / Canbulat Sok.No:5/C / (0392) 815 36 26


MAĞUSA

AYBENK ECZANESİ / Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı / (0533) 870 37 88

CEREN ECZANESİ / Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / (0392) 366 33 74


GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ / Büyük Ada Sok. No: 22 / (0392) 714 28 74


LEFKE

ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07


İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ / Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı / (0392) 330 17 20

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karbonatın hayat kolaylaştıran yararları şaşırtıyor
Karbonatın hayat kolaylaştıran yararları şaşırtıyor
Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor
Bu belirtilere dikkat! Ölüme saatler kaldığını işaret ediyor
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim