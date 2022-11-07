Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
BUSE KARŞILI ECZANESİ / Demir Sok. Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 15 45
GÜNEY ECZANESİ / Şht. Yzb. Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy / (0392) 227 66 95
ÖZTEKİNER ECZANESİ / Şht. Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt. Yenişehir / (0392) 228 05 08
GİRNE
AYDIN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3, Alsancak / (0392) 821 33 61
GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 / (0392) 815 14 47
KÜÇÜK ECZANESİ / Canbulat Sok.No:5/C / (0392) 815 36 26
MAĞUSA
AYBENK ECZANESİ / Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı / (0533) 870 37 88
CEREN ECZANESİ / Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı / (0392) 366 33 74
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ / Büyük Ada Sok. No: 22 / (0392) 714 28 74
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ / Şht. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli / (0548) 889 17 07
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ / Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı / (0392) 330 17 20