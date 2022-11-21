Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
LADEN AKBATUR ECZANESİ / Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat / (0392) 227 25 75
SEVAL ECZANESİ / 9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya / (0392) 223 86 75
YENİŞEHİR ECZANESİ / Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir / (0392) 227 23 63
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ / Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak / (0392) 821 34 34
RIZKI 2 ECZANESİ / Mülk Plaza No:11 Çatalköy / (0392) 824 56 06
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ / Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B / (0392) 816 12 13
MAĞUSA
HALKIN ECZANESİ / 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya / (0392) 365 01 12
ÖZNERGİS ECZANESİ / Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı / (0392) 365 24 92
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ / Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A / (0392) 714 20 00
LEFKE
ULUS ECZANESİ / Ecevit cad. N0:11 / (0392) 727 76 49
İSKELE
NALAN ECZANESİ / ordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele / (0392) 371 40 06