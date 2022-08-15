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Nöbetçi eczaneler / 15 Ağustos 2022

15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:42
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Nöbetçi eczaneler / 15 Ağustos 2022


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 11 12

Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

ECEGÜL ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

BARIŞ ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

RIZKI ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur Apt.N0:29 A Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 28 74

Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt 05338540168

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

15.08.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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