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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

22 Kasım 2022 Salı 18:42
38 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA 
ÇINARLI ECZANESİ / Güven Sok. 21 A (Ekin Adademir arkası), Hamitköy / (0392) 225 23 60

GÖNYELİ ECZANESİ / Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli / (0533) 856 64 44

NERGİS ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy / (0392) 225 50 75

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ / Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 (Hürdeniz Market karşı çaprazı) / (0533) 830 00 49

BARIŞ ECZANESİ / Şht. İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / (0392) 821 84 10

ZİYA SENCER ECZANESİ / Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı / (0533) 826 51 91

MAĞUSA

SAKARYA ECZANESİ / Narlı Sok. Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya / (0392) 365 29 89

SÜMER ECZANESİ / İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı / (0392) 365 49 69

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ / Kutlu Adalı Bulvarı 3 A / (0392) 714 30 05

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ / Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı / (0392) 727 82 40

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli / (0548) 860 55 54

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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