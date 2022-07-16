Nöbetçi Eczaneler /16 Temmuz 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ:
DERYA ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
***
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 06 11
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
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KIZILBAŞ ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
ARDA ÇELİK ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
***
KANDİL ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MAĞUSA BÖLGESİ:
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa
***
GÜLOĞLU ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
M.Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Kaliland Apt.
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
SERDARLI ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 376 70 06
Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
VADİLİ ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 77 33
Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
GÜRSEL ECZANESİ
16.07.2022 (Cumartesi)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz