Nöbetçi Eczaneler / 17 Ağustos 2022

LEFKOŞA
ÇAĞANSOY ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
NECATİBEY ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
EMİN ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
GAZİMAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa
PETEK ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
17.08.2022 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele