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Nöbetçi Eczaneler / 17 Ağustos 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:41
47 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 17 Ağustos 2022


LEFKOŞA

ÇAĞANSOY ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

NECATİBEY ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

EMİN ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

GAZİMAĞUSA

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa

PETEK ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

17.08.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlıkKKTC
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