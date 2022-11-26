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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:15
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Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

ÇELER ECZANESİ / Hazar Sok. N0:19 (SOS Çocuk Köyü yanı, Kıbrıs Gazetesi karşısı) / (0392) 225 75 05

DENİZ ÇORBA ECZANESİ / Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent / (0392) 223 72 72

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA) / Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu / (0392) 227 23 50

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu / (0533) 839 19 60

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ / Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A / (0533) 851 76 08

TÖREN 2 ECZANESİ / Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 / (0392) 815 17 90

MAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ / N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu / (0392) 366 95 55

MAĞUSA ECZANESİ / Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2 / (0392) 365 19 20

GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ / 55 Ecevit Cad. Beşyol / (0392) 714 35 91

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ / Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli / (0542) 872 69 74

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ / Serdarlı / (0392) 376 70 06

ALT MESARYA

TURAN CEYDA ECZANESİ / Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya / (0392) 236 83 80

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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