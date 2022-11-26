Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
ÇELER ECZANESİ / Hazar Sok. N0:19 (SOS Çocuk Köyü yanı, Kıbrıs Gazetesi karşısı) / (0392) 225 75 05
DENİZ ÇORBA ECZANESİ / Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent / (0392) 223 72 72
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA) / Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu / (0392) 227 23 50
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu / (0533) 839 19 60
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ / Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A / (0533) 851 76 08
TÖREN 2 ECZANESİ / Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 / (0392) 815 17 90
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ / N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu / (0392) 366 95 55
MAĞUSA ECZANESİ / Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2 / (0392) 365 19 20
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ / 55 Ecevit Cad. Beşyol / (0392) 714 35 91
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ / Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli / (0542) 872 69 74
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ / Serdarlı / (0392) 376 70 06
ALT MESARYA
TURAN CEYDA ECZANESİ / Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya / (0392) 236 83 80
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15