Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ / Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir, (1001 Çeşit yanı) / (0392) 228 09 09
HARİKA OTAĞ ECZANESİ / Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 04 15
SERKAN KERVAN ECZANESİ / Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy / (0392) 225 80 91
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı / (0548) 870 84 42
İLGEN ECZANESİ / Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı / (0392) 815 81 18
NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak / (0392) 821 30 88
MAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ / Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi) / (0392) 365 22 00
KUNTER GÜVEN ECZANESİ / Karakol Sok / (0392) 366 19 09
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:112 / (0392) 714 47 90
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ / Makenizi Cad. Royal Sun Residance / (0539) 109 95 77