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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

28 Kasım 2022 Pazartesi 19:47
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Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ / Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir, (1001 Çeşit yanı) / (0392) 228 09 09

HARİKA OTAĞ ECZANESİ / Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 04 15

SERKAN KERVAN ECZANESİ / Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy / (0392) 225 80 91

GİRNE

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı / (0548) 870 84 42

İLGEN ECZANESİ / Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı / (0392) 815 81 18

NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak / (0392) 821 30 88

MAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ / Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi) / (0392) 365 22 00

KUNTER GÜVEN ECZANESİ / Karakol Sok / (0392) 366 19 09

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:112 / (0392) 714 47 90

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ / Makenizi Cad. Royal Sun Residance / (0539) 109 95 77

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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