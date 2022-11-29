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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

29 Kasım 2022 Salı 19:41
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Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

EMİNE KESKİN ECZANESİ / Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı / (0533) 879 81 93

SERPİN ONAY ECZANESİ  / 84 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı / (0392) 227 39 24

ZEHRA ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy / (0392) 225 59 47

GİRNE

GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt. D/3 / (0392) 815 14 47

SELİN ESER ECZANESİ / Dr. Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B / (0392) 815 06 66

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta / (0392) 821 38 88

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ / İsmet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya / (0392) 365 60 60

TARABYA ECZANESİ / 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı / (0392) 366 36 07

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:75/1 / (0392) 714 45 18

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ / Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 / (0533) 841 95 78

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51

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Nöbetçi Eczane
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