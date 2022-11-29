Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
EMİNE KESKİN ECZANESİ / Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı / (0533) 879 81 93
SERPİN ONAY ECZANESİ / 84 Şht. Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı / (0392) 227 39 24
ZEHRA ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy / (0392) 225 59 47
GİRNE
GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt. D/3 / (0392) 815 14 47
SELİN ESER ECZANESİ / Dr. Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B / (0392) 815 06 66
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta / (0392) 821 38 88
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ / İsmet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya / (0392) 365 60 60
TARABYA ECZANESİ / 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı / (0392) 366 36 07
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:75/1 / (0392) 714 45 18
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ / Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 / (0533) 841 95 78
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51