Nöbetçi Eczaneler / 24 Ekim 2022

LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ / Şht. Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı / (0392) 227 16 64
FULDEN DONANGİL ECZANESİ / Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik- Corner Pup çaprazı / (0392) 228 25 72
ORTAKÖY ECZANESİ / Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Lemar (Molto )Yolu – Severse Döner Karşısı Ortaköy / (0392) 330 32 00
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ / Şht. İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta / (0392) 821 84 10
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ / Mete Adanır Cad. Cyprus Pools Apt. N0:28 C / (0392) 815 90 90
RIZKI 2 ECZANESİ / Mülk Plaza No:11 Çatalköy / (0392) 824 56 06
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ / Karakol Sok / (0392) 366 19 09
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ / Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) – Adaş Bebe karşısı / (0392) 366 03 53
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ / Kutlu Adalı Bulvarı 3 A / (0392) 714 30 05
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ / Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 / (0392) 371 22 24