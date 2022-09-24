Nöbetçi Eczaneler / 24 Eylül 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ:
NECATİBEY ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 14 78
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
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ÖZYOL ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 21 31
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
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FATMA YÜRÜN ECZANESİ:
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ARDA ÇELİK ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
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ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
***
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
***
VELİ ATEŞ ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
24.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele