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Nöbetçi Eczaneler / 24 Eylül 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

24 Eylül 2022 Cumartesi 17:27
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Nöbetçi Eczaneler / 24 Eylül 2022



LEFKOŞA BÖLGESİ:

NECATİBEY ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 14 78

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

***

ÖZYOL ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 21 31

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

***

FATMA YÜRÜN ECZANESİ:

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 10 80

Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ARDA ÇELİK ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 69

Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

***

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

24.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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