Nöbetçi Eczaneler / 25 Ekim 2022

LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Nidai Cabacaba Apt. Fuar karşısı Ortaköy Lefkoşa
HAZAL REİS ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 19 97
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
RIZKI ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
GAZİMAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Altay Sok. Baykal, China-Bazaar - Günay taksi yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
25.10.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele