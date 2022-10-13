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Nöbetçi Eczaneler

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

13 Ekim 2022 Perşembe 20:59
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Nöbetçi Eczaneler



LEFKOŞA

ÇINARLI ECZANESİ / Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası /  (0392) 225 23 60

ORHAN BERKE ECZANESİ / Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy / (0392) 223 31 21

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ / Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş / (0392) 228 06 06


GİRNE

EMİN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak / (0533) 870 19 46

GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 / (0392) 815 14 47

GÜNDAL ECZANESİ / Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı / (0392) 816 05 43


MAĞUSA

GÜZER ECZANESİ / City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale / (0533) 874 03 74

HİÇKORKMAZ ECZANESİ / Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya / (0533) 832 24 03


GÜZELYURT

SEVİL ECZANESİ / 55 Ecevit Cad. Beşyol / (0392) 714 35 91


LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12


İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli /  (0548) 860 55 54

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlık
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