Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA
ÇINARLI ECZANESİ / Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası / (0392) 225 23 60
ORHAN BERKE ECZANESİ / Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy / (0392) 223 31 21
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ / Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş / (0392) 228 06 06
GİRNE
EMİN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak / (0533) 870 19 46
GİRNE ECZANESİ / Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 / (0392) 815 14 47
GÜNDAL ECZANESİ / Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı / (0392) 816 05 43
MAĞUSA
GÜZER ECZANESİ / City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale / (0533) 874 03 74
HİÇKORKMAZ ECZANESİ / Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya / (0533) 832 24 03
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ / 55 Ecevit Cad. Beşyol / (0392) 714 35 91
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli / (0548) 860 55 54