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Nöbetçi Eczaneler / 30 Ağustos 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

30 Ağustos 2022 Salı 20:54
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Nöbetçi Eczaneler / 30 Ağustos 2022


LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 82 22

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C 9 Ortaköy

***

EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0548) 845 88 47

Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

GÜVEN ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 24 09

Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GÜLSEN ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

***

SAKİNER ECZANESİ

30.08.2022 (Salı)

08:00 - 16:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Eczaneler
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