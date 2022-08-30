Nöbetçi Eczaneler / 30 Ağustos 2022

LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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CEMİLE FIRINCIOĞLULARI ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 82 22
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C 9 Ortaköy
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EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0548) 845 88 47
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No: 4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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GÜVEN ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 24 09
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5 Mağusa
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BURCU GÖKALP ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GÜLSEN ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya Mağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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SAKİNER ECZANESİ
30.08.2022 (Salı)
08:00 - 16:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa