Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
ÇELER ECZANESİ / Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / (0392) 225 75 05
HARİKA OTAĞ ECZANESİ / Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 04 15
YENİŞEHİR ECZANESİ / Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir / (0392) 227 23 63
GİRNE
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Karakum / (0392) 816 01 23
MELİS UZUN ECZANESİ / Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı / (0392) 815 97 77
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta /
(0392) 821 38 88
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ / New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı / (0392) 366 33 50
VELİ ATEŞ ECZANESİ / Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı / (0392) 365 04 19
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ / Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 / (0392) 714 11 90
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ / Mekanizi Cad. Royal