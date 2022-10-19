Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Bir kişiyi ciddi şekilde darp ettiler
Bir kişiyi ciddi şekilde darp...
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
banner107

Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

19 Ekim 2022 Çarşamba 18:38
61 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

ÇELER ECZANESİ / Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı / (0392) 225 75 05

HARİKA OTAĞ ECZANESİ / Cebeci Sok. 25 İş Bankası yanı Yenikent, Gönyeli / (0392) 224 04 15

YENİŞEHİR ECZANESİ / Hüseyin İrfan Sok. Cankan Apt. No:1 Dük. 4, Lefkoşa Türk Belediyesi arkası, Yenişehir / (0392) 227 23 63


GİRNE

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Karakum / (0392) 816 01 23

MELİS UZUN ECZANESİ / Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı / (0392) 815 97 77

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta /
(0392) 821 38 88


MAĞUSA

DEMET ECZANESİ / New Castle No:1 Bayraktar yolu Lemar Yanı / (0392) 366 33 50

VELİ ATEŞ ECZANESİ / Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı / (0392) 365 04 19


GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ / Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 / (0392) 714 11 90


LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91


İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ / Mekanizi Cad. Royal

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
376 pozitif vaka!
376 pozitif vaka!
5 saatten az uyuyorsanız bu haberi mutlaka okuyun
5 saatten az uyuyorsanız bu haberi mutlaka okuyun
Kanserin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor
Kanserin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim