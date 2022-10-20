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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

20 Ekim 2022 Perşembe 18:55
38 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

MERVE BİLLUR ECZANESİ / Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli / (0392) 223 43 50

OBA ECZANESİ / Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı / (0392) 223 71 01

SERPİN ONAY ECZANESİ / 84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı / (0392) 227 39 24


GİRNE

MELİZ 2 ECZANESİ / Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C / (0533) 862 28 82

MUCİZEM ECZANESİ / Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı / (0548) 851 11 50 – (0392) 815 11 50

NAZIM VARIŞ ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak / (0392) 821 30 88


MAĞUSA

LARNAKA YOLU ECZANESİ / 15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale / (0392) 366 19 94

MAĞUSA ECZANESİ / Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2 / (0392) 365 19 20


GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ / Kutlu Adalı Bulvarı 3 A / (0392) 714 30 05


LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ / Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 / (0533) 841 95 78


İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlıkKKTC
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