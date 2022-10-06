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Nöbetçi eczaneler / 6 Ekim 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

06 Ekim 2022 Perşembe 21:50
31 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 6 Ekim 2022



LEFKOŞA

ARASTA ECZANESİ / Şinasi Sok.Şah Apt. N0:36 Dük. 1 Çağlayan İtimat Yanı / (0392) 229 11 12

 HALKSEVER ECZANESİ / Şht. Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli / (0392) 223 10 50

 ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ / Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu / (0392) 227 11 10


GİRNE

 ADAŞEHİR ECZANESİ / Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı) / (0392) 815 01 88

 AŞAR ECZANESİ / Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı / (0392) 822 38 85

 ÖZENİR ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta / (0542) 876 06 60


MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ / Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla / (0392) 364 84 94

 VELİ NURLUÖZ ECZANESİ / Hasan Barbaçolli Sok. Sakarya Döveç 48 Apt. B Blok / (0392) 365 36 31


GÜZELYURT

 NİLGÜN ECZANESİ / 25 Ecevit Cad / (0392) 714 38 47


LEFKE

 AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ / Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli / (0542) 872 69 74


İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ / İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı / (0542) 855 00 15

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Nöbetçi Eczaneler
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