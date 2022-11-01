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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

01 Kasım 2022 Salı 19:18
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Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

ADAHAN ECZANESİ / Gaz. Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı / (0392) 227 37 00

DAĞMAN ECZANESİ / Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy Cami Sırası Alirıza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı (Gülşenoğulları Baklava Karşısı), Ortaköy / (0392) 330 10 22

DERYA ECZANESİ / Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu / (0392) 227 61 98


GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu / (0533) 839 19 60

AYDIN LİFE ECZANESİ / Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy / (0392) 815 73 50

BAŞAK ECZANESİ / Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaroslar Market yanı / (0392) 815 36 20


MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ / Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / (0392) 365 69 39

KARAKOL ECZANESİ / Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol / (0392) 365 65 19


GÜZELYURT

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ / Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A / (0392) 714 20 00


LEFKE

ULUS ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:11 / (0392) 727 76 49


İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ / Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 / (0392) 371 22 24

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlık
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