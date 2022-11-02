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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

02 Kasım 2022 Çarşamba 18:46
24 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ / Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı / (0392) 227 91 55

İMGE ECZANESİ / Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı) / (0392) 223 59 51

PAPATYAM ECZANESİ / Şht. Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal / (0392) 228 23 30


GİRNE

AYGÜL AYGIN ECZANESİ / Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı / (0533) 830 00 49

DÜNYA ECZANESİ / Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı – Şokmar, Zeytinlik yolu / (0392) 815 00 09

MARYAM ECZANESİ / Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak / (0533) 842 36 37


MAĞUSA

MEVA ECZANESİ / 15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı / (0392) 366 37 73

ZEYNEP ECZANESİ / Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 / (0392) 365 18 47


GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ / Ecevit Cad. N0:112 / (0392) 714 47 90


LEFKE

İLKSEN ECZANESİ / Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı / (0392) 727 82 40


İSKELE

SELİN ECZANESİ / Şht. Mustafa Orhan Cad.No:5 / (0392) 371 28 56

Anahtar Kelimeler:
SağlıkNöbetçi Eczaneler
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