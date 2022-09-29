Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
EREN ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Cad. N0:53, Metropol yolu, Taşkınköy / (0392) 225 24 74
GÖNÜL ECZANESİ / Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13, Kermiya / (0392) 227 84 61
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ / Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı / (0392) 227 76 76
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi N0:1 Karakum / (0392) 815 25 85
İPEK YÖNEY ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu /
(0533) 862 76 56
ŞİFALI ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak / (0533) 846 33 30
MAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ / Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 /
(0392) 365 69 39
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ / N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu / (0392) 366 95 55
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ / Şht. Raşit Osman Sok.No:2 /E / (0392) 714 48 94
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51