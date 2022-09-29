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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

29 Eylül 2022 Perşembe 18:35
56 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

EREN ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Cad. N0:53, Metropol yolu, Taşkınköy /  (0392) 225 24 74

GÖNÜL ECZANESİ / Şht. Gaz. Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13, Kermiya / (0392) 227 84 61

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ / Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı / (0392) 227 76 76

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ / Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İş Merkezi N0:1 Karakum / (0392) 815 25 85

İPEK YÖNEY ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu /
(0533) 862 76 56

ŞİFALI ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak / (0533) 846 33 30

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ / Kaliland Bölgesi Ayten Apt. Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3  /
(0392) 365 69 39

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ / N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu / (0392) 366 95 55

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ / Şht. Raşit Osman Sok.No:2 /E / (0392) 714 48 94

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ / Cengizköy / (0548) 865 52 91

İSKELE

MEHMET İLBAN ECZANESİ / Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz / (0533) 834 82 51

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczaneSağlıkKKTC
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