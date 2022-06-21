Normal ciltler için bakım önerileri

Normal cilt ne çok yağlı ne de çok kurudur. Dengeli sebum üretimine ve iyi kan dolaşımına sahiptir.

Normal cilde eudermic de denir. Bu, dengeli olduğu anlamına gelir. Ne çok yağlı ne de çok kuru. Normal cilt, dengeli pH seviyelerine ve sebum üretimine sahip olma eğilimindedir.

Normal cilt tipine sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Pürüzsüz yapı normal bir cilt tipine sahip olduğunuzun en önemli göstergesidir.

Normal ciltler ince ve küçük yapılı gözeneklere sahiptir. Gözenekler çok belli olmaz.

Normal ciltler kolayca kızarıp tahriş olmaz aşırı hassasiyetleri yoktur.

Parlak bir ten yapısı ve canlı bir renk tonuna sahiptir, ciltte fazla kusur yoktur.

Nadiren de olsa sivilce çıkartsa da hızlı şekilde iyileşir ve sivilce izi kalmaz

Normal cilt tipine sahip olmak harikadır ancak güçlü bir cildiniz olsa da doğru bakımı sağlamak onun bu yapısını korumasını sağlar.

Bu nedenle çok fazla sorun yaşamayan normal ciltlerinde bakıma ihtiyacı var.

Normal bir cildiniz varsa, bir cilt bakımı rutini ile dışarı çıkmanız gerekmez.

Bununla birlikte, sağlıklı, nemli kalmaya ve temel bir cilt bakım rejimini takip etmeye özen göstermelisiniz.

SUSUZ KALMAYIN

Gün boyunca yeterince su içmezseniz cildiniz kuruyabilir ve pul pul dökülmeye başlayabilir. Ayrıca aşırı sebum üretimine yol açabilir.

HER GÜN GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş kremi, genel cilt sağlığı bakımı için bir zorunluluktur. Doğrudan güneşe maruz kalmak cildinizi kurutabilir, kırışıklara ve koyu lekelere neden olabilir. Cilt gözeneklerinin tıkanmasını önlemek için yağsız bir güneş kremi tavsiye edilir.

NEMLENDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Nemlendiriciler her cilt tipinin olmazsa olmazıdır. Cildi nemli tutar ve aşırı sebum üretmesini engeller.

MAKYAJINIZI ÇIKARIN

Makyaj gözenekleri tıkayabilir ve sivilcelere neden olabilir. Uzun bir günün ardından çıkararak bundan kaçınmak istersiniz.

GÜNDE 2 DEFA CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Makyaj yapmasanız bile, her gece yatmadan önce yüzünüzü yıkayın. Dışarıdan gelen kir ve bakteriler gözenekleri tıkayabilir.