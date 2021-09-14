O aşının da etkinlik oranı açıklandı

Corona virüse karşı geliştirdiği tek dozluk aşı ile pandemi ile mücadelede ön sıralarda yer alan ABD’li ilaç ve kozmetik şirketi Johnson and Johnson, şimdi de geliştirdikleri Ebola aşısının hastalığa karşı mücadele için antikor geliştirmede başarılı olduğunu açıkladı.

Hakemli tıp dergisi Lancet’in bulaşıcı hastalıklar bölümünde yayımlanan çalışmadaki verilere ithafen şirket tarafından ithafen açıklamada, iki doz Ebola aşısının etkili olduğu ve aşının ikinci dozundan 21 gün sonra tüm katılımcıların yüzde 98’inde Ebola virüsüne karşı antikor oluştuğu bildirildi.

YAN ETKİ GÖZLEMLENMEDİ

Aşının hem yetişkinlerde hem de çocuklarda etkili olduğunu belirten Johnson and Johnson, aşının endişe verici bir yan etkisinin gözlemlenmediğini aktardı.

J&J'in bilimsel baş sorumlusu Paul Stoffels, "Bu hakemli veriler, Ebola salgınını başlamadan önce önleme vizyonumuz için gerekli olan risk altındaki insanları korumak amacıyla Johnson & Johnson aşı rejiminin kullanımını destekliyor" dedi.

Şirket, ilk aşılamadan iki yıl sonra uygulanan ikinci doz aşının yedi gün içinde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ, BATI AFRİKA İÇİN UYARMIŞTI

Aşıların ve yeni tedavilerin ölüm oranlarını azaltmada oldukça etkili olduğu kanıtlansa da, Ebola virüsü kapan insanların yaklaşık yarısı hayatını kaybediyor.

Geçen ay, Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 pandemisine ek olarak, özellikle Batı Afrika'nın viral salgınlar Marburg ve Ebola ile karşı karşıya olduğunu ve yetersiz sağlık sistemleri nedeniyle büyük bir risk ile karşı karşıya kaldığını aktarmıştı.

Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Ebola aşısı, Temmuz 2020'de Avrupa’da, Nisan 2021'de de Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gelişmekte olan ülkeler tarafından tedarik edilmesini sağlayan ön yeterlilik almıştı.