O hastalık duş başlığından bulaşıyor

Sıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam yaratmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabiliyor. Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen “lejyoner hastalığı”, zatürre gibi ciddi üst solunum yolu sorunlarına yol açabiliyor.Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, klima hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

DUŞ BAŞLIKLARINDAN BULAŞABİLİR

Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapılmazsa, "lejyonella" adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteri, solunum yoluyla bulaşmaktadır. Aslında her gün karşılaşılan bu bakteri, bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde, ilk olarak üst solunum yolu hastalığı olarak kendini gösterir, tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabilir. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek bir sürece yol açabilir.

LEJYONER BU BELİRTİLER İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR:

1.Ateş

2.Halsizlik

3.Eklem ağrısı

4.Geçmeyen kuru öksürük

5.Balgam çıkarma ihtiyacı ve balgam çıkarmada zorluk,

6.Baş ağrısı

7.Bilinç bulanıklığı

8.Nefes darlığı

9.Uykuya meyilli olmak

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜK OLANLAR DİKKAT!

Nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları gibi belirti veren klima hastalığı, çok kısa bir süre içerisinde alt solunum yollarını da tutarak, akciğerde iltihaplanmaya neden olabilir. Hem hava hem de şebeke suyu yoluyla bulaşabilen klima hastalığı, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilemektedir. Bu kişilerin yaşadıkları ortama ve yaz döneminde tatil bölgelerindeki klimaların kontrolünün yapılıp yapılmadığa dikkat etmelidir. Aynı zamanda banyo, havuz ve termal tesisler gibi nemli ortamlardaki sistemlerin de hijyeninin yeterince sağlandığından emin olunmalıdır.

BU KİŞİLER YÜKSEK RİSK ALTINDA:

-50 yaş üstündeki kişiler

-Astım ve KOAH hastaları

-Bebek ve çocuklar

-Kanser tedavisi gören hastalar

-Uzun süreli kortizon tedavisi gören hastalar

-Organ nakli olmuş hastalar

ERKEN TANIYLA BAŞARILI TEDAVİ MÜMKÜN

Hastalığın önlenmesi için hem yaşanılan ev hem de otel ve hastane gibi büyük yapılardaki klima sistemlerinin uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Hastalığın tanı ve tedavisi için de doktorun hastayı özellikle klima hastalığı açısından değerlendirmesi önemlidir. Hasta öyküsünde, klima maruziyeti olması veya gidilen bir otel ya da tatil köyü olup olmadığı, suyla fazla temas durumu gibi konular sorgulanmalıdır. Tanı konan hastalara gerekli antibiyotik tedavisi başlatılır ve özellikle erken dönemde başvuran hastalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır.