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Obezite riski en çok bu yaşlarda...

İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmaya göre, 18-34 yaş arasındaki bireyler, diğer yaş gruplarına göre kilo almaya daha meyilli. Tahmin edilenin aksine orta yaş ve üzeri bireylerde obeziteye yakalanma oranı ise daha düşük. Uzmanlar, 1998-2016 yılları arasında 2 milyondan fazla kişinin verileri incelendiği araştırmanın çarpıcı olduğuna dikkat çekti.

03 Eylül 2021 Cuma 14:15
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Obezite riski en çok bu yaşlarda...

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi ve University College London'dan uzmanların yaptıkları son araştırmada, tahmin edilenin aksine orta yaş ve üzeri bireylerde obeziteye yakalanma oranın azaldığı ortaya çıktı.

1998-2016 yılları arasında 9 milyon İngilizden alınan 2 milyon vücut kitle endeksi verilerine dayanarak yapılan obezite araştırmasında, genç yetişkin yaş grubunda olmanın cinsiyet, etnisite, coğrafi bölge ve sosyoekonomik düzeyden daha belirleyici bir değişken olduğu görüldü.

ORTA YAŞ VE ÜZERİNDE OBEZİTE DAHA AZ GÖRÜLÜYOR

18-34 yaş arasındaki bireylerde kilo alma oranının yüksek olduğunun görüldüğü araştırmada, orta yaş ve üzerindeki bireylerde sağlıklı beslenme alışkanlığının yerleşmesinin obezite oranının azalmasındaki temel sebep olduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca, 18-34 yaş arasındaki bireylerde gelecek on yılda obezitenin görülme olasılığının, 65-74 yaş arasındaki bireylere oranla dört kat fazla olduğu belirtildi.

GENÇLERİN KAYGILI OLMASI KİLO ALMAYA YOL AÇIYOR

Araştırmaya göre bu yaş grubunda üniversiteye başlama, iş bulma ve ailevi sorunların fazlalığı, bireyleri sağlıksız besinlere yönelttiyor ve kilo alımına neden oluyor. 

Ayrıca hareketsiz yaşam ve alkol tüketiminin fazlalığı da kilo almanın bu yaş grubunda fazla görülmesinin gerekçeleri arasında sayıldı.

Son Güncelleme: 03.09.2021 14:16
Anahtar Kelimeler:
İngiltereObezite
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