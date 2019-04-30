Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Obezitesi olanlar çareyi 6 yıl sonra hekimde arıyor

 Uluslararası bir çalışmayla, obezite hastalarının yüzde 80'inin kilo vermek için motivasyonlarının olmasına karşın yaklaşık 6 yıl sonra tedavi için sağlık uzmanına başvurduğunu ortaya konuldu.

30 Nisan 2019 Salı 13:51
Obezitesi olanlar çareyi 6 yıl sonra hekimde arıyor
banner44


Sidney Üniversitesi Boden Enstitüsü tarafından dünya genelinde 12 ülkede gerçekleştirilen "Obezite yönetiminde farkındalık, bakım ve tedavi-uluslararası gözlem (Awareness, CareandTreatmentInObesity Management ACTION IO) çalışmasının ilk sonuçları, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde açıklandı.

Obezitesi olanların ve sağlık uzmanlarının perspektifinden, obezite yönetiminde görülen algı, tavır ve davranış gibi engellerin araştırılmasına yönelik yapılan çalışmaya, Avustralya, Brezilya, Şili, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den toplam 14 bin 500 obezite hastası ve 2 bin 800 sağlık çalışanı katıldı.

Anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmayla, obezitesi bulunan kişilerle sağlık çalışanlarının, bu hastalığı yönetme, tedavi etme ve destek verme şekillerinin değiştirilmesine yardımcı olmak üzere iletişim platformunun oluşturulması hedeflendi.

"YAKLAŞIK 6 YIL SONRA SAĞLIK UZMANINA BAŞVURULUYOR"

Çalışmanın sonuçlarına göre, obezitesi bulunanların yüzde 68'inin, sağlık uzmanlarının ise yüzde 88'inin obeziteyi bir hastalık olarak algıladıkları belirlendi.

Obezlerin yüzde 81'inin kilo vermenin yalnızca kendilerinin sorumluluğunda olduğuna inandığı sonucuna ulaşılan çalışmada, obezitesi bulunanların yalnızca yüzde 51'inin kiloyla ilgili zorluklar başladıktan ortalama 6 yıl sonra kilo durumu için sağlık uzmanına başvurduğu tespit edildi.

Çalışmada, obezitesi bulunanların kilo durumunu konuşmamalarının temel sebepleri de saptandı.

banner41
Çalışmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 71'i, obezitesi olanların kilo vermeye ilgi duymadıklarını beyan ederken, obezlerin ise yalnızca yüzde 7'si kilo vermeye ilgi duymadığını belirtiyor.

Obez bireylerin yüzde 81'i geçmişte en az bir defa kilo vermek için ciddi çaba gösterdiğini belirtirken sağlık uzmanları ise hastalarının yalnızca yüzde 35'inin böyle bir çabası olduğuna inanıyor.  Obezitesi olanların yüzde 68'i, randevularda sağlık uzmanlarının kilo yönetimiyle ilgili konuları gündeme getirmesini istiyor.

"DOĞRU DİYALOG KURULABİLMELİ"

Çalışmanın Baş Araştırmacısı Prof. IanCaterson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin, toplumların karşı karşıya kaldığı en karmaşık kronik sağlık sorunu olduğunu, buna karşılık obezitenin yönetilmesinde mevcut yaklaşımın, benzer yüke sahip diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında yetersiz kaldığını söyledi.

Çalışmayla, obezite yönetiminin önündeki engellere dair önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Caterson, "Sağlık camiası olarak obezite tedavisinin önündeki engelleri ele almalı ve obezitesi olanlarda etkili kilo yönetimi konusunda doğru diyalog kurmalıyız. Çünkü çalışma sonucuna göre, obezitesi olanlar, açık bir biçimde kilo vermek istemektedir." diye konuştu.

Obezitede genetik faktörler dışında, çevresel etmenlerin de önemli olduğunu vurgulayan Caterson, obezitesi bulunan bir kişiye, bu süreçte öncelikle ailesinin destek olması gerektiğini dile getirdi.

Caterson, obeziteyle mücadelede en önemli sorunlardan birinin, damgalanma olduğuna dikkati çekerek, kişilerin bundan dolayı kilo verme konusunda konuşmaktan kaçınabildikleri değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte, obezitesi olan kişilere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Caterson, "Bu kişilerin obur, tembel olduğu gibi bir algı var. Bunun değişmesi lâzım." dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ObeziteHaberSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yaşlı göz” presbiyopi kimleri tehdit ediyor!
“Yaşlı göz” presbiyopi kimleri tehdit ediyor!
Karın ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri var!
Karın ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri var!
Çocuğum obez değil
Çocuğum obez değil

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim