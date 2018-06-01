Obezlerde varis riski daha yüksek

Yapılan araştırmalar, aşırı kilolu ya da obez kişilerde varis oluşması riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu riskin nedenlerden birinin kan dolaşımını etkileyen venöz yetersizlik olduğu biliniyor

Varis, estetik görünümün yanı sıra ayaklarda yanma, derinden hissedilen bacak ağrıları, zonklama, karıncalanma ve kramplara sebep olan genellikle kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye'de 20-70 yaş arasındaki insanların en az yüzde 50'sinde görülen varis hakkında bilmeniz gerekenleri bu haftaki yazımda bulabilirsiniz. Varis, cildin yüzeyinde daha çok bacaklarda görülen mavi-yeşil şişen, genişlemiş damarlardır. Vücudun herhangi bir bölgesindeki damarda varis olabilir, ancak en çok etkilenen damarlar bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdakilerdir. Varisli damarlar, genellikle ağrılı değilken de rahatsızlık verebilir. Varisin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, kısaca toplardamarlardaki kapak yetmezliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır diyebiliriz. Bacaklarda çıplak gözle görülebilen bu kabarık mavi-yeşil damarlar, kişide varis hastalığı olduğunun en belirgin göstergesidir. En önemli oluşum nedeni olan ayakta ve dik durmak, alt bedeninizin damarlarındaki basıncı artırır. Bu durumda varis oluşumuna neden olur.

Yaşlandıkça artıyor

Yaz aylarında artış gösteren varisler, genellikle bir estetik problem olarak görülürken tedavi edilmediği takdirde önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir. İşte varis hakkında bilmeniz gerekenler:

Genetik en büyük risk faktörüdür

Varisli damarlara sahip olma riskinizi artıran birçok faktör varken, genetik faktör bu nedenlerin başında gelir. Kısacası aile öyküsünde varisli damarlara sahip bireyler varsa, sizde de varis çıkma riski artar. Varisli damarların yüzde 70- 80'inden fazlası genetik bir problemdir. Diğer risk faktörleri obezite, yaşlanma ve hamileliktir.

Eğer bir tane varisiniz varsa, sayısı artabilir

Kötü haber verdiğim için üzgünüm. Ancak vücudunuzun bir yerinde varisli bir damarınızın bulunması, başka bir yerde venöz hastalığının gelişme riskini artırıyor.

Obez kişilerde varis oluşma riski daha yüksektir

Yapılan araştırmalara göre, aşırı kilolu ya da obez kişilerde varis oluşması riskinin daha yüksek olduğu gösteriliyor. Bu riskin nedeni henüz tam olarak bilinmese de, nedenlerden birinin kan dolaşımını etkileyen venöz yetersizlik olduğu bilinir. Varisler, genellikle bacaktaki damarlar zayıflayıp genişlediğinde ve damarların içindeki küçük kapakçıklar fonksiyonlarını kaybettiğinde meydana gelir. Sonuç olarak kan, damarlar boyunca etkili bir biçimde pompalanamaz ve birikmeye başlayarak cilt yüzeyinin hemen altında görünen şişkin damarlara yol açar. Bahsettiğim fazla kilo veya obezite ise bacak ve ayaklarda aşırı şişmeye neden olarak kan dolaşımını olumsuz etkileyebilir ve bu durum kan dolaşımını yavaşlatabilir. Ayrıca kan dolaşımı, çoğunlukla beraberinde aşırı kilo ve obeziteyi getiren hareketsiz yaşam tarzından da olumsuz olarak etkilenebilir. Yani bunu, çift taraflı birbirini tetikleyen bir durum olarak değerlendirebiliriz.

Hamile kadınlarda daha sık görülür

Kadınlarda daha sık görülen varisin araştırmalara göre, genellikle hamile kadınlarda, hamile kalmayanlara oranla daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir. Bazı kadınların hamilelik öncesi dönemde varisi bulunmasa da, hamilelik ve sonrasında varis şikayetlerinde artış olduğu da bir diğer araştırma sonucudur.

Kilo vererek varisi engelleyin

Fazla kilolar, birçok hastalık gibi varis ve örümcek varisin de tetikleyicileri arasında yer alır. Ayaklarınıza taşıttığınız fazla kiloların her biri basıncın artmasına ve kan dolaşımının zorlanmasına sebep olur. Zayıflayarak bu basıncı azaltmalısınız.

Hareketsizlik olumsuz etkiler

Uzun süre oturmak, kan dolaşımını olumsuz etkiler. Eğer sürekli oturmanızı gerektiren bir iş yapıyorsanız, her yarım saatte bir kalkın ve ufak yürüyüşler yaparak kan dolaşımınıza destek olun.

Varis sadece bacakta görülmez

Vücut ağırlığı ve yer çekiminin doğal basıncı nedeniyle varisli damarlar en sık bacaklarda görülmesine rağmen, vücudun diğer kısımlarında farklı şekillerde de varis damarları görülebilir. Yüz ve boyunda kılcal damarların genişlemesi daha yaygındır. Örümcek damarları ise vücudun çeşitli kısımlarında bulunabilir. Hemoroidler, anüs çevresindeki genişlemiş damarlar da bir çeşit varisli damardır.

Yaşam tarzı değişiklikleri riskinizi azaltabilir

Kontrol edemediğimiz birçok risk faktörü vardır, ancak sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyip kilonuzu kontrol edip uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınarak varis oluşma riskinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca belinizde veya üst baldırlarınızda sıkıntı hissi uyandıran yüksek topuklu ayakkabı giymekten de kaçınmalısınız.