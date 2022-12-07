Ocağın üzerine koyunca 2 dakika mucize yaratıyor

Kullandığımız birçok meyve ve sebzenin kabuğunu çöpe atıyoruz. Ancak bu kabukların çok farklı kullanım alanları olabiliyor. Limon kabukları da çöpe giderek ziyan edilen kabuklar arasında bulunuyor. Oysa ki limon kabukları yaşadığımız birçok problemi kökten çözüyor.

LİMON KABUĞU KULLANIM ALANLARI

BALIK KOKUSUNU GİDERİR

Evlerdeki balık kokusundan nasıl kurtulabiliriz? Cevabımız limon kabukları ile. Evet yanlış duymadınız. Sıkılmış limon kabuklarını yanan ocağın üstünde 2 dakika bekletin ve ardından kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortama hoş bir koku yayacaktır.

KİREÇLERİ YOK EDER

Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR

Kettle gibi su ısıtıcılarının içerisine birkaç adet limon kabuğu atın. Üzerine su ekleyerek kaynatın. Bu işlem, su ısıtıcılarında oluşan kirecin çözülmesini sağlar.

TENCERELERİ PARLATIR

Bakır, paslanmaz çelik ve pirinçten yapılan tencere ve eşyalarınızı limon kabuğu ile ovalayarak parlatabilirsiniz.

TIRNAK LEKELERİNİ GİDERİR

Limon kabuğu sarı diş ve tırnak lekelerinden kurtulmaya da yardımcı olur. Öncelikle tırnaklarınızı 10 dakika ılık suda bekletin. Ardından tırnaklarınızı tek tek 20-30 saniye limon kabuğu ile ovalayın. Tırnaklarınızı bol suyla durulayın. Bu işlemi lekeler gidene kadar günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

CİLT BAKIMINDA KULLANILIR

Düşük pH'ları onları güzellik ve kişisel bakım için mükemmel kılar ve doğrudan cilde uygulandığında limon suyu yaşlılık ve güneş lekelerini hafifletebilir. Limonlar, genel dezenfeksiyon ve temizlik için harika olan yüksek konsantrasyonda sitrik asit içerir. Limondaki sitrik asit, bakteri ve küfü öldürmeye yardımcı olabilir ve ayrıca sabun köpüğü ve mineral birikintilerini giderebilir