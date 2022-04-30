Ödem ve Beslenme

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün sizlere tek başına hastalık olarak kabul edilmeyen ve bir takım sağlık problemleriyle de ortaya çıkabilen ödemden ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim.

Peki, ödem nedir, neden oluşur ve belirtileri nelerdir? Kısaca söz edelim.

Ödem; vücut dokularında sıvı birikmesidir ve her yaş grubunu etkileyebilmektedir. Kalp ve dolaşım sorunları, beslenme alışkanlıkları, hamilelik, güneş yanıkları gibi farklı farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilen ödem genellikle ellerde, kollarda, ayak bileklerinde ve bacaklarda görülmektedir. Ödemin en temel belirtisi ise vücudumuzun herhangi bir bölgesinin (ayak bilekleri gibi) şişmesidir. Gerilmiş ve parlak cilt de ödem belirtisi olabilmektedir. Ya da karında şişlik ve göbeğin büyümesi gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Ödemi atmak için neler yapmalıyız ve nasıl beslenmeliyiz?

Ödem; yaşam tarzınızdan ve beslenme alışkanlıklarınızdan ötürü meydana geliyorsa yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirip değişiklik yapmak şart olacaktır.

Örneğin;

1.İdeal kilonuzun üzerindeyseniz uzmanlar eşliğinde kilo vermek ödem atımında önemli bir rol oynamaktadır.

2.Ödemi azaltmak için günde 2,5 litre su tüketimi sağlanmalıdır.

3.Tuz vücutta sıvıyı tuttuğu için ve dokularda birikmesine neden olduğu için tuz tüketiminden kaçınmak ödemi azaltmada yardımcı olacaktır.

4.Yoğurt ve kefir gibi zengin kalsiyum kaynaklarını günde 2-3 porsiyon tüketmek, ödemin gitmesine yardımcı olmakta ve oluşmasını engellemektedir.

5.Muz, avokado, kuru kayısı gibi potasyumdan ve badem, ıspanak, bitter çikolata gibi magnezyumdan zengin besinleri tüketmek ödemi azaltmada yardımcı olan bir diğer unsurdur.

6.Bunlarla beraber hareketsiz yaşamdan kaçınmak ve düzenli olarak egzersiz yapmak ödem atımında büyük bir rol oynamaktadır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.