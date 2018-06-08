Ofiste stresin sebebi o olabilir!

Çağımızın en önemli sorunlarından biri şüphesiz stres. Stres hayatımızın her alanında var. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar trafikten hayat şartlarına kadar pek çok konuda strese maruz kalıyor.
D vitamini eksikliği halinde yorgunluk ve halsizlik baş gösteriyor. D vitamini eksikliği tedavi edilmezse bu durum kronik strese sebep oluyor. Stresli zamanlarda beslenmeden uykuya tüm düzen değişiyor ve yetersiz uyku, yetersiz beslenme yaşanıyor. Bir tür kısır döngü haline gelen durum D vitamini eksikliği giderilmedikçe çözülemiyor.
D vitamini eksikliği günün büyük bir bölümünü kapalı alanda geçiren ofis çalışanlarını bu anlamda tehdit ediyor. Halihazırda stresli bir hayatı bulunan ofis çalışanları yeterince gün ışığı göremediğinden D vitamini eksikliği yaşıyor ve kronik stres hastası haline geliyor.