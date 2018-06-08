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Ofiste stresin sebebi o olabilir!

Yapılan araştırmalar ofis çalışanlarının D vitamini eksikliği sorunu yaşadığını ve bu durumun strese sebep olduğunu gösteriyor.

08 Haziran 2018 Cuma 17:42
Ofiste stresin sebebi o olabilir!

Çağımızın en önemli sorunlarından biri şüphesiz stres. Stres hayatımızın her alanında var. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar trafikten hayat şartlarına kadar pek çok konuda strese maruz kalıyor.

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Yoğun iş hayatı ile insanlar kendilerine yeterince zaman ayıramadığından katlanmak zorunda kaldıkları stres oranı da artıyor. Yapılan araştırmalar D vitamini eksikliğinin zihinsel performansı olumsuz etkilediğini ve stresi arttırdığını gösteriyor.

D vitamini eksikliği halinde yorgunluk ve halsizlik baş gösteriyor. D vitamini eksikliği tedavi edilmezse bu durum kronik strese sebep oluyor. Stresli zamanlarda beslenmeden uykuya tüm düzen değişiyor ve yetersiz uyku, yetersiz beslenme yaşanıyor. Bir tür kısır döngü haline gelen durum D vitamini eksikliği giderilmedikçe çözülemiyor.

D vitamini eksikliği günün büyük bir bölümünü kapalı alanda geçiren ofis çalışanlarını bu anlamda tehdit ediyor. Halihazırda stresli bir hayatı bulunan ofis çalışanları yeterince gün ışığı göremediğinden D vitamini eksikliği yaşıyor ve kronik stres hastası haline geliyor.

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