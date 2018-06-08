Ofiste stresin sebebi o olabilir!

Çağımızın en önemli sorunlarından biri şüphesiz stres. Stres hayatımızın her alanında var. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar trafikten hayat şartlarına kadar pek çok konuda strese maruz kalıyor.

Yoğun iş hayatı ile insanlar kendilerine yeterince zaman ayıramadığından katlanmak zorunda kaldıkları stres oranı da artıyor. Yapılan araştırmalar D vitamini eksikliğinin zihinsel performansı olumsuz etkilediğini ve stresi arttırdığını gösteriyor.

D vitamini eksikliği halinde yorgunluk ve halsizlik baş gösteriyor. D vitamini eksikliği tedavi edilmezse bu durum kronik strese sebep oluyor. Stresli zamanlarda beslenmeden uykuya tüm düzen değişiyor ve yetersiz uyku, yetersiz beslenme yaşanıyor. Bir tür kısır döngü haline gelen durum D vitamini eksikliği giderilmedikçe çözülemiyor.

D vitamini eksikliği günün büyük bir bölümünü kapalı alanda geçiren ofis çalışanlarını bu anlamda tehdit ediyor. Halihazırda stresli bir hayatı bulunan ofis çalışanları yeterince gün ışığı göremediğinden D vitamini eksikliği yaşıyor ve kronik stres hastası haline geliyor.