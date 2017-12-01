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Oje sürdükten 10 saat sonra vücudumuzda neler olur?

Desenleri, renkleri ile kalbimizi çalan ojelerin vücudunuza etkileri olduğunuzu biliyor muydunuz?

01 Aralık 2017 Cuma 17:52
Oje sürdükten 10 saat sonra vücudumuzda neler olur?
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Sağlık konusunda en bilinçli insanlar bile ojenin vücudumuz üzerindeki etkisini düşünmek açısından başarısız oluyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma Amerika’daki birçok oje markasının göründüklerinden çok daha zararlı olduklarını ortaya koydu.
 
Araştırmacılar, çalışmaya katılan 24 kadını kimyasal toksin işaretleri için test ettiler. Sonuç olarak her bir kadının vücudunda toksin izlerine rastlandı. Peki, bu kimyasalların kaynağı neydi? Oje. Sonuçlara göre, katılımcıların %100’ünde, oje sürüldükten 10 saat sonra trifenil fosfat izleri görüldü. Bu tür kesin sonuçlar oldukça dikkat çekici ve aynı zamanda da endişelendirici.
 
Takiben yapılan bir başka deneyde de aynı araştırmacılar, 10 farklı ojeyi trifenil fosfat için test ettiler ve kimyasalın ojelerin 8’inde bulunduğunu gördüler. Sonuçları pozitif çıkan ojelerin ikisinde, ürün etiketi üzerinde kimyasalın varlığı tebliğ edilmemişti. Yani Amerika’da satılan ojelerin %20’si, yapısında içerik olarak listelenmeyen tehlikeli bir kimyasal barındırıyor.

Trifenil fosfat nedir?

Trifenil fosfatın (ya da TPHP’nin) yarattığı en büyük sorun, insan bedenindeki tüm hormonları kontrol eden endokrin sistemin bozulmasına yol açması. Araştırmanın başındaki kişi, Dr Heather Stapleton, konu hakkındaki endişelerini şu şekilde açıklıyor: “TPHP’nin hormon düzenlenmesini, metabolizmayı, üremeyi ve gelişimi etkilediğini gösteren kanıtlar gittikçe artıyor.”
 
Bu durum, özellikle de büyümelerinin temelinde sağlıklı hormonsal gelişim yatan genç kızlar için tehlikeli. Ancak TPHP, maruz kalan herkes için ciddi bir sağlık riski anlamına geliyor.

Aynı zamanda da şu etkileri olduğu biliniyor:

Nörotoksin (gelişimsel etkiler)

Endokrin toksin

Üreme toksini

Cildi tahriş etme ve alerjen
 
Diğer sağlık tehditleri

Formaldehid: Formaldehid, suda ve havada çözünebilen meşhur bir kanserojendir (güçlü oje kokusunu biliyorsunuz, değil mi?) Bu kimyasala maruz kalma sonucunda, boğazda kaşıntı, astım ve nefes almada güçlük gibi belirtiler de görülebilir. Kronik hastalıkları olanlar, formaldehid sebebi ile zehirlenmeye daha da yatkındırlar.
 
Toluen: Bu kimyasal, çocuklarda gelişimi engellemesi ile tanınır. Maruz kalma sonucunda, cilt için tahriş edici de olabilir.
 
Dibütil ftalat: Bazı oje markaları, TPHP yerine bu ftalatı kullanıyor; ancak sağlık açısından daha iyi olduğu pek söylenemez. Gerçekte, hormonsal bozukluklar ve üreme sistemi toksinleri gibi benzer sağlık riskleri yaratır.
 

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