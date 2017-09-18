Okul başarısı için dikkat edilecek 6 kural!

Çocukların hem fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin sağlanması hem de sağlıklı yetişkinler olabilmeleri için beslenmede bazı kurallara dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Diyetisyen Gündüz, çocukların sağlıklı kalması, gelişmesi ve doğru bir beslenme düzenini içeren yemek kültürünün oluşması için ebeveynlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, okul çağındaki çocuklar için beslenme tavsiyelerini şöyle aktardı:



Temel besin kaynaklarını almasına özen gösterin: Bu dönemde gerekli olan enerjiyi sağlamak için karbonhidratlar ve yağlar son derece önem taşıyor. Ayrıca, büyüme ve gelişme için olmazsa olmaz bir diğer besin kaynağı ise proteinler. Vücut dokusunun korunması ve onarılması için de ihtiyaç duyulan proteinin karşılanması gerekiyor. Bunun için çocukların et, balık, yumurta, süt ve süt ürünlerinden günde toplam 2-3 porsiyon tüketmelerine özen gösterin. Temel ihtiyaçlardan biri de kalsiyum. Güçlü kemiklerin oluşturulması için çocukluk döneminden itibaren en iyi kalsiyum kaynaklarından olan süt ve süt ürünlerinin yanında koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmesini sağlayın. Okul çağı döneminde çocukların artan demir ihtiyacını karşılamak için de yine et, balık, kümes hayvanları gibi ürünleri yemesine gayret edin.

Mutlaka kahvaltı yaptırın: Akşam yemeğinin ardından gece boyu 8-12 saat aralığında aç kalan metabolizmayı canlandırmak için sabah kahvaltı yapılması gerekiyor. Günün en önemli öğünü olan sabah kahvaltısı, beyin için gerekli olan glikozun sağlanmasında son derece önem taşıyor. Araştırmalar, sabah kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksiklikleri oluşabildiğini ve sonuçta okul başarısının da olumsuz yönde etkilenebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla çalışan ebeveynler bile olsanız çocuğunuzun okuldaki performansının artması ve konsantrasyon sorunu yaşamaması için mutlaka kahvaltı yapmasını sağlayın. Kahvaltının günlük enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak besinlerden oluşması önem taşıyor. Bunun için sağlıklı tahıllar (çavdar ya da tam buğday ekmeği gibi), yüksek protein kaynağı olan yumurta, süt ve süt ürünleri, C vitamini açısından zengin meyvelerden oluşan bir kahvaltı menüsü oluşturmaya çabalayın.

Her gün mutlaka yumurta yedirin:

Anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurta okul çağındaki çocukların beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Vitamin A, B, D ve E'den ve çinko mineralinden zengin olan yumurta, kolin içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle çocuğunuzun herhangi bir sağlık sorunu yoksa her gün bir yumurta yemesini sağlayın.

Beslenme çantasına meyve koyun: Taze meyveler içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle beslenme çantasına her gün farlı renk ve çeşitlilikte meyve koyarak onun farklı vitamin ve mineral almasını sağlayın.

Sağlıklı kuruyemişler tüketmesine özen gösterin: Beslenmede yeri büyük olan sağlıklı yağlardan zengin kuruyemişler de okul çağı çocuklarının tüketmeleri gereken besinler arasında yer alıyor. Ancak kalori değerleri yüksek olduğundan porsiyon kontrolü yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Gün içinde 10-15 adet çiğ badem veya 2-3 adet ceviz tüketmesi çocuğunuzun ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktır.

Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmesini sağlayın: Kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri büyüme ve gelişme ile beraber kemiklerin güçlenmesini sağlamak için de mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Diş sağlığının korunmasının yanında, gelecekte oluşabilecek osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmak için de çocukların gün içinde örneğin 1 dilim peynir + 1 kase yoğurt + 1 bardak süt veya kefir gibi 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmesine özen gösterilmeli.

Sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutun: Okul çağındaki çocuklar vakitlerinin büyük kısmını evden uzakta geçirdikleri için zaman zaman yağ oranı yüksek ve besin değeri düşük olan atıştırmalıklara yönelebiliyor. Sağlıklı ürünlerden oluşan ana öğünler çocukların atıştırmalık ihtiyacının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle evde ya da okulda ana öğünlerin atlanmamasına özen gösterin. Ayrıca, taze veya kuru meyveler, süt, kefir, kuruyemişler gibi sağlıklı atıştırmalıkların miktarının da ana öğünlere göre daha az olmasına ve yemeklerden en az iki saat önce alınmasına özen gösterin.